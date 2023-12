Roma | stalking e minacce all’ex compagno | arrestata 24enne

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Non accettava la fine della relazione ed ha iniziato a perseguitare l’ex ragazzo al telefono, sui social e anche di persona minacciandolo anche di volersi suicidare. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Anzio-Nettuno, al termine di una delicata indagine, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Velletri nei confronti di una, di origini bulgare, residente sul litorale a sud di. La ragazza è gravemente indiziata di atti persecutori nei confronti dell’ex. Il provvedimento è stato emesso al termine di una serrata e tempestiva attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, a seguito della denuncia presentata dal ragazzo. La denuncia, corroborata dall’attività di escussione testimoniale successivamente realizzata e dalle ...

