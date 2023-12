Roma | salta il colpo Bonucci | Pinto valuta altri tre profili

Vogliamo guardare aDa tempo si parla del futuro di José Mourinho: lo Special One ha fatto ... 'I risultati sportivi portano ricavi, matutto se venisse tolto il Decreto Crescita; senza il ...Non è la prima volta che un affare che sembrava chiusoin extremis. Ricca di precedenti la ... La notizia scatenò l'ira dei tifosi laziali, che si riversarono per le strade diper manifestare ...Sembrava tutto fatto, e invece Leonardo Bonucci non vestirà la maglia della Roma il prossimo gennaio. La trattativa, conferma il Corriere della ...Mancini e Cristante dovranno fare particolare attenzione a non farsi ammonire nel match che la Roma giocherà allo Stadium contro la Juventus domani sera: il difensore e il centrocampista, tra ...