Roma | Mourinho | 'Non so se Sanches resta Bonucci? Il cuore di un club sono i tifosi Novità Dybala'

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Vigilia di campionato per la, che domani sera chiuderà il suo 2023 con il big match in casa della Juventus.ha parlato...

Vigilia di campionato per la Roma, che domani sera chiuderà il suo 2023 con il big match in casa della Juventus. Mourinho ha parlato... (calciomercato)

GIA' BLINDATO - E che lapunti pesantemente su di lui lo si è capito non solo dalla convocazione di Joséper l'Europa League, ma anche dal fatto che il club lo abbia già blindato con il ...Vigilia di Juventus -, Josèparla in conferenza stampa: le dichiarazioni salienti del tecnico giallorossoJuventus -non è mai una partita come le altre. E anche stavolta vale parecchio. L'appuntamento ...José Mourinho tocca l’argomento calciomercato, affondando il colpo sulla trattativa Bonucci: «Il cuore di un club sono i tifosi, però, ci sono le proprietà che ...La Juventus ospita la Roma nella partita valevole per la 18^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.