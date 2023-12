Roma | Lea | la cagnolina abbandonata tra la spazzatura il giorno di Natale

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ildi Lea, la meticcia rinata a nuova vita dopo l’ultima fuga da chi la maltrattava La cronaca ci ha abituato in tempi recenti – con una escalation che fa rabbrividire – ad episodi di animali maltrattati e uccisi con modalità degne dei peggiori film dell’orrore. Un cane maltrattato – se sopravvive – non porta rancore, accantona il male subìto, dimentica, e resta accanto al suo “umano” fino alla morte. La storia di Lea a-(ilcorrieredellacitta.com)Non è il caso di Lea, la bella meticcia protagonista della nostra storia di oggi che, fiera e libera, stanca delle angherie subite, ha scelto da sola dove e con chi stare. La nuova vita di Lea Lea, un mix terrier di dieci anni circa (chi la teneva non ne ricorda neppure l’età) è stata ritrovata in fondo a un cassonetto proprio ildi. Una giovane ...

La Roma cade sotto il Psg nella partita valida per la fase a gironi della Champions League femminile . Le giallorosse perdono per 1-3, contro delle ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.46 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 20.45 Il girone in questo momento: Ajax 7 ... (oasport)

Arriva la seconda sconfitta per la Roma nel quarto incontro del Gruppo C di Champions League di Calcio femminile . La formazione allenata da ... (oasport)

Arriva la seconda sconfitta per la Roma nel quarto incontro del Gruppo C di Champions League di Calcio femminile . La formazione allenata da ... (oasport)

... rappresentato per la prima volta al Teatro Sistina diil 15 dicembre 1962 . A cantarla per la prima volta, i due protagonisti originari della commedia: Nino Manfredi eMassari , che ...Dall'animazione Disney ad Alessandro Siani, Pio e Amedeo passando per 'Vacanze di Natale' che torna sul grande schermo dopo 40 anni Adnkronos/Cinematografo.it - Tante nuove uscite al cinema per ...La storia di Lea, la cagnolina abbandonata il giorno di Natale a Roma: il lieto fine con l'adozione da parte di una famiglia.Sabato 30 dicembre alle ore 18:00 il Multisala Uci Cinemas di Parco Leonardo di Roma ospiterà la proiezione con cast di Come Può Uno Scoglio, film prodotto dalla Vision Distribution ...