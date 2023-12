Roma | ladri a casa Zalewski prima della gara con la Juve

CRONACA DI ROMA – Tre sudamericani, 2 uomini e una donna, sono stati arresta ti per aver rubato dei capi griffati in un centro commerciale che hanno ... (romadailynews)

Un servizio straordinario di controllo per trovarsi di fronte a diversi assuntori di stupefacenti, ma anche al furto di energia elettrica . In due ... (ilcorrieredellacitta)

Le ultime compere di Natale e le strade piene di gente, Roma ni in cerca degli ultimi regalini e turisti in giro per godere delle bellezze della ... (ilcorrieredellacitta)

Furto in casa dell'esterno giallorosso Nicola Zalewski. Dopo aver forzato una porta finestra isono scappati con oro e oggetti preziosi. È stato lo stesso calciatore dell'As, nella giornata di Giovedì 28 Dicembre 2023 , a richiedere l'intervento al 112. Nell'abitazione dell'Eur i ...... i'sfregiano' anche un ritratto di Salvini Coronavirus, polemiche per la passeggiata romantica di Salvini per il centro diNel decreto di perquisizione firmato lo scorso anno si legge che ...Nicola Zalewski è stato derubato. Il numero 59 giallorosso, come riportato da Leggo, ha prontamente chiamato il 112 per avvisare del furto di oro e gioielli da parte di alcuni malviventi.Nicola Zalewski, ladri nella casa all'Eur: paura per il giovane calciatore, che ha subito chiamato il 112. Ecco cos'è successo ...