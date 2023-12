Roma | delusione d’amore | 14enne minaccia il suicidio | “Mi butto sotto al treno”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ieri sera, unno ha chiamato al 112ndo di gettarsiundella vicina linea ferroviaria a causa di ragioni sentimentali. L’operatore della centrale operativa dei Carabinieri del Gruppo diè stato bravo a trattenerlo in una conversazione e allo stesso tempo lo ha localizzato in via Ramazzini dove un’autoradio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile dilo ha rintracciato mentre era ancora in contatto telefonico con l’operatore dei Carabinieri. Dissuaso dall’insano gesto mediante dialogo con i Carabinieri intervenuti, attraverso un’ambulanza del 118 è stato trasportato all’Ospedale Bambino Gesù dove lo ha raggiunto anche la mamma. su Il Corriere della Città.

Tentato suicidio a Roma, 14enne minaccia di buttarsi sotto ad un treno. Intervengono i Carabinieri, ecco cosa è successo ...