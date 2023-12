Roma | botti di Capodanno illegali | la Finanza ne sequestra 4 tonnellate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 dicembre 2023) I controlli della Guardia diper contrastare il commercio di fuochi pirotecniciche mettono a rischio l’incolumità delle persone, sono in corso da tempo. Le fiamme gialle hanno dedicato tutto il mese di dicembre a questa attività e sono oltre 115.000 gli artifici pirotecnici, pari a circa 4.200 chilogrammi di materia esplodente, sottoposti a sequestro dai Finanzieri del Comando Provinciale di. L’esito dei controlli straordinari dellanel mese di dicembre È il bilancio del piano straordinario di controlli attuato nel mese di dicembre dai Reparti die provincia che, in vista delle feste natalizie, hanno battuto a tappeto il territorio, scovando a bordo di un furgone 560 “razzi”, pari a 3.000 kg di esplosivo categoria F2, molto pericolosi in ragione del quantitativo di ...