ROH | Risultati 28 12 2023

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La piattaforma Honor Club ha trasmesso ieri sera un nuovo episodio di Ring Of Honor.ROH 28/12/: L’episodio è stato aperto con un riassunto degli eventi di AEW Dynamite dove Eddie Kingston e Jon Moxley sono stati annunciati come finalisti del torneo AEW Continental Classic. Nyla Rose ha sconfitto Alejandra Lion Zak Knight ha sconfitto “Pretty” Peter Avalon ROH ha trasmesso un video con Rachael Ellering, Leyla Hirsh, Lady Frost, Billie Starkz, Kiera Hogan e altre prima del torneo per incoronare la nuova campionessa televisiva. Athena ha organizzato una riunione d’emergenza con Lexy Nair e Billie Starkz per discutere del torneo. Billie Starkz ha promesso di vincere il titolo e ha avvertito chiunque si mettesse sul suo cammino. Bryan Keith e The Von Erichs (Marshall von Erich e Ross von Erich) hanno sconfitto Iron ...

La AEW ha registrato, come di consueto, la prossima puntata di Rampage (in onda domani) dopo la diretta di Dynamite di ieri notte. Ecco i risultati dello show "speciale", denominato New Year's Smash: ...La AEW manderà in onda una puntata speciale di Rampage domani notte, intitolata New Year's Smash. Lo show, l'ultimo del 2023 a sole 24 ore da Worlds End, vedrà in palio anche il ROH Pure Title di Whee ...