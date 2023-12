Risultati Serie A | Ranieri lancia Fiorentina | Napoli fermo | Meret salva Mazzarri | CLASSIFICA

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ultima giornata diA del 2023. Si parte eccezionalmente di venerdì sera con due gare alle 18:30 e altre due alle 20:45. Nel primo blocco di partite in campoalla ricerca di punti importanti con lo sguardo rivolto verso l’Europa.A:-Torino 1-0 Tre punti pesanti quelli ottenuti dallache ringrazia un protagonista inaspettato. Dopo 83? minuti in cui la partita sembra impossibile da sbloccare, èa rompere lo 0-0 su assist di Kayode e portare i toscani temporaneamente al 4° posto con 33 punti, gli stessi del Milan.A:-Monza 0-0 Quarto posto che rischia di restare pura utopia per il. I ...

Tutto pronto per l’inizio della Serie B 2023 / 2024 . Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 18 agosto, ... (sportface)

... quindi quattroutili di fila e quindi avvicinarsi alla zona delle coppe europee. Le ... visto che la Fiorentina è la squadra contro la quale ha vinto più partite inA (ovvero 50 ...Tutto pronto per l'inizio dellaA 2023/2024 . Un altro campionato è iniziato, e sarà combattutissimo, con il Napoli di Rudi ... chi sarà vincitore alla fine Qui di seguito, tutti i...DI FRANCESCO LAZIO FROSINONE CONFERENZA STAMPA VIGILIA- Le parole di Di Francesco nella conferenza alla vigilia di Lazio-Frosinone ...L’ultima fatica agonistica del 2023 coincide con l’inizio del girone di ritorno del campionato di A2, in programma domani. E per la lanciatissima Consar, quarta in classifica e con una serie aperta di ...