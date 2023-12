Rissa davanti l’Anfiteatro | 19enne arrestato per tentato omicidio

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Santa Maria Capua Vetere. La Squadra Mobile della Questura di Caserta ha eseguito un decreto di fermo del PM nei confronti di un ragazzo di 19 anni, originario di Santa Maria Capua Vetere, che lo scorso 24 dicembre in piazza Adriano, nella Movida sammaritana nei pressi delcampano, insieme ad altre persone, ha preso a calci e pugni e picchiato con una sedia un ragazzo di 16 anni di nazionalità albanese. La vittima ha avuto il collasso di un polmone ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove è stato sottoposto a un delicato intervento ed è tutto ricoverato in prognosi riservata. All’è contestato ile il GIP ha convalidato il fermo. Il questore di Caserta ha emesso anche 5 DASPO urbani nei confronti di altrettante persone che, a vario titolo, si ritiene abbiano ...

