Rimprovera un giovane per il cane senza guinzaglio | 70enne picchiato in centro a Firenze

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Una brutale aggressione. E' quella registrata mercoledì pomeriggio in zona Santa Croce, a, quando un uomo di 70 anni è stato preso a calci e pugni allo stomaco, sulla schiena e infine sulla testa per poi essere scaraventato contro un muro. Autore del pestaggio un, ripreso anche in un video, che è poi scappato.L'ipotesi legata all'aggressioneSul luogo dell'aggressione sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato l'uomo al pronto soccorso con 21 giorni di prognosi. Secondo quanto emerso, l'anziano sarebbe stato colpito perchè avevato ilche non teneva il suoale per questo poteva essere pericoloso. Sono in corso le indagini per identificare l'aggressore.

Violena feroce Una violenza feroce come si vede anche in quest'altro video, in cui appare ancora più chiaro l volto delche i carabinieri stanno ancora cercando. Deve rispondere de ll'accusa ...Ilha un regalo da darle , perché vuole ringraziarla per aver messo a repentaglio la sua ... D'altra parte, nel momento in cui Betul ne parla con Sermin , la madre la: deve restare ...Deve rispondere dell'accusa di lesione personali aggravate. Secondo alcuni testimoni l'anziano sarebbe stato preso a calci e pugni perché aveva rimproverato il giovane di non tenere il suo cane al ...Pestato brutalmente a calci e pugni in pieno giorno, forse per aver rimproverato un giovane che non teneva il suo cane al guinzaglio e per questo poteva essere pericoloso. La vittima è un 70enne ...