Riforma del fisco | Guerra Pd | ' Il governo Meloni favorisce i redditi alti | un' assurdità mai vista'

Anche la cooperative compliance cambia con lafiscale: nel testodecreto legislativo di attuazione, adottato in via definitiva dopo il parere delle Commissioni parlamentari il 28 dicembre, si definisce il nuovo regime di adempimento ...Lafisco voluta dal governo Meloni segue la linea della destra di favorire i ceti più abbientiPaese. Una visione che, in un momento di estrema difficoltà per gli italiani, dimostra ...La riforma non si farà, almeno per il momento. A mancare non è la volontà (almeno così si dice a Roma) ma i soldi.La recente bocciatura della ratifica del MES da parte del Parlamento italiano non solo ha evidenziato le contraddizioni nella politica economica del governo Meloni, ma ha anche messo in luce un'opport ...