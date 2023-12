Ricordate Alessandra Mastronardi dei I Cesaroni? Beccata a Firenze con l’uomo della sua vita | FOTO

(Di venerdì 29 dicembre 2023)passa un Natale romantico acon il proprio marito: le incantevolidell’attrice in vacanza.con il marito per Natale. (ilcorrierecitta.com)Nel periodo delle festività natalizie,ha attirato numerosi turisti, tra cui l’amatissima attrice, nota al grande pubblico per i suoi ruoli nelle serie televisive de “I” e de “L’Allieva”. Insieme al marito Gianpaolo Sannino, con il quale si è recentemente sposata presso l’isola di Capri lo scorso luglio, la coppia ha trascorso giorni romantici nella bellissima città toscana.de I ...

Amica di Ferruccio Busoni e "maestra" di pianisti divenuti famosi, comeAmmara (... Andrebbero poiCassia di Costantinopoli, inizialmente candidata a sposare l'imperatore Teofilo ma ...... anchenel corso della recente inaugurazione del Polo Nazionale della Dimensione ... Debora Donati, in rappresentanza della Ministro per le Disabilita'Locatelli, ha poi avuto modo ...La deputata del Parlamento europeo nel gruppo del Ppe critica con veemenza la senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni: «Nessuno deve permettersi di dire alle donne quale deve essere la loro asp ...«Dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni a fare in modo che la maternità torni a diventare di nuovo cool. Dobbiamo far sì che le ragazze di 18 anni di 20 anni, vogliano sposarsi ...