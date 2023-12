RevPro | La federazione annuncia la tragica scomparsa di Kurtis Chapman

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Poche ore fa la Revolution Pro Wrestling, meglio nota al pubblico con l’abbreviativo di, ha reso nota una triste notizia attraverso i propri account social. Il giovane atleta ex campione dei pesi leggeri della compagnia noto con il ring name di, è scomparso prematuramente. Una notizia che ha scosso la famigliainsieme all’intera scena indipendente nel Regno Unito. We, at Revolution Pro Wrestling are absolutely heartbroken to report the loss of our dear friend.We watchedgrow from a child to a young man who loved professional wrestling and continued to excel in all aspects of his life.One of the most gifted… pic.twitter.com/mBtu3UUDYv— Revolution Pro (@UK) December 29, 2023 ...