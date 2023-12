Reddito di cittadinanza per calciatori stranieri Decreto Crescita | Salvini a valanga sulla Serie A

(Di venerdì 29 dicembre 2023) "Undiper". Così Matteodefinisce l'effetto delnel calcio, che il governo di centrodestra ha deciso di non prorogare. Positivo il commento dell'Assoitaliana, negativo quello dei dirigenti dei club. “L'obiettivo del governo è aiutare il calcio italiano anche e soprattutto valorizzando i vivai - spiega la ratio dell'intervento in manovra il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture -. Per questo motivo, la Lega ha ritenuto di stoppare la norma che consente aidi pagare meno tasse. Sono convinto che sia una scelta di equità e buonsenso. Ilha permesso ai ...

Così non è stato, e mi sorprende la reazione dei club: sembra che il problema della nostra serie A sia la mancanza di una sorta didiper i giocatori comprati oltreconfine . Io ...... a tal proposito, cita le misure più dispendiose dei governi guidati dal leader pentastellato come i miliardi sprecati per il superbonus, ildi, i banchi a rotelle e il bonus ...Un Daspo urbano, che impone il divieto di accesso nel Centro della città, è stato emesso dal questore di Catania nei confronti di un parcheggiatore abusivo recidivo già sanzionato otto volte mentre es ...Continua incessante l’azione di contrasto della questura di Catania, in perfetta sinergia con le altre forze di polizia ...