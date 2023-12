Real Madrid | pronto il piano per arrivare a Mbappe

Donny Huijsen , padre del difensore della Juve ntus Dean, è stato intervistato nel corso del documentario sul figlio The Best is Yet to... (calciomercato)

...3%), seguito dal Cac 40 di Parigi (+3,2%), mentreha segnato +0,4%. Regina del Vecchio ... In particolare spicca il travel&leisure che sale dell'11,3%, seguito dalestate (+10,6%) e quello ...carlo ancelotti 3 Estratto da www.gazzetta.it Ora è ufficiale: Carlo Ancelotti prolunga il contratto con ildi altri due anni, fino al 2026. L'annuncio arriva dal club: […] E IL BRASILE...- Dopo il biennio 2013 - ...Huijsen, rivelazione del papà sul giovane difensore olandese: «Così ha scelto la Juve e non il Real Madrid» Il papà di Huijsen, Donny, a The Best is Yet ha fatto una rivelazione sulla scelta del giova ...Ancora due anni sulla panchina del Real Madrid per Carlo Ancelotti, dopo diverse voci che volevano il tecnico di Reggiolo diretto in Brasile come commissario tecnico. La nazionale verdeoro per ora dov ...