Real Madrid | annunciato il rinnovo di Ancelotti

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Carlorinnova con il: prolungamento fino al giugno 2026 sulla panchina delle Merengues Carloha firmato ilcon il. Nonostante l’interessamento della federcalcio Brasiliana, il tecnico rimane ben saldo sulla panchina delle Merengues. Come riportato dal club madrileno, l’allenatore ha firmato un prolungamento fino a giugno 2026, con Xabi Alonso che rimane il principale indiziato per succedergli tra due anni.

