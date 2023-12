Real Madrid | Ancelotti rinnova fino al 2026 Relevo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Carloresterà il tecnico delal. Le parti hanno firmato un nuovo contratto prima delle vacanze. A dare l’esclusiva è il giornale spagnolo ““: “Ilha chiuso il rinnovo di Carloal. Tutto è stato concordato prima della partenza per le vacanze invernali. L’idea del club era quella di suggellare l’accordo prima di Natale, che è quello che poi è accaduto. In queste ore l’allenatore ha incontrato la dirigenza dei blancos prima e l’accordo è definitivo. Si mettono così definitivamente a tacere le voci che legavano Carletto al Brasile , cosa che a Valdebebas non è mai stata un problema. L’estate scorsa, quando il presidente della Cbf ...

