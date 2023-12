Reagiscono al controllo e feriscono carabinieri | due arrestati a Napoli

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA, nel quartiere Bagnoli, idella locale stazione intervengono in via Nuova Bagnoli 530 per una segnalazione di persone ritenute sospette che si aggirano tra auto e abitazioni. Pochi minuti e i militari raggiungono l’obiettivo. Le persone sono tre e i militari vogliono controllarli ma i sospettati danno vita ad una furibonda colluttazione durante la quale uno dei tre fugge. Gli altri due vengono fermati dai militari che hanno riportato la peggio ma che fortunatamente stanno bene. Gli– si tratta di un 43enne e di un 27enne, entrambi di Quarto e già noti alle forze dell’ordine – sono stati perquisiti e trovati in possesso di arnesi atti allo scasso. I due sono in attesa di giudizio e dovranno rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ai militari feriti – un ...

