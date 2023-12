Re Carlo | nel 2023 messo in ombra da Harry ma con tanti successi in tasca

Leggi su amica

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Dicembre, tempo di bilanci. Anche per re, per la prima volta nella sua vita ad analizzarsi come re nell’intero anno che va a concludersi. Non aveva potuto farlo nel 2022, essendo salito sul trono soltanto l’8 settembre, alla morte della madre, la regina Elisabetta. Quest’anno, invece, è diverso. In questa vacanze di Natale, seduto alla scrivania o a passeggio nella campagna attorno a Sandringham – il monarca è un grande amante delle camminate nella natura – potrà ripercorrere, come mai successo in passato, tutto ciò che ha fatto (e anche ciò che non rifarebbe) da gennaio ad oggi. Re: che voto darà al? Partiamo dalle cose positive. Dati alla mano, quello che si sta chiudendo, per, è stato un anno ...