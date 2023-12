Raspadori in testa per sostituire Osimhen | Simeone sfavorito sull’italiano

... se così fosse, infatti, la Juventus non avrebbe più chances di girare in, a prescindere ... Mazzarri dovrà così affidarsi ae Simeone , ma i suoi guai vanno ben oltre la Coppa d'Africa, ...Dopo ciò, qualcosa deve essere cambiato nelladei giocatori. Responsabilità di Garcia Ho ... Contro il Monza ci sarà sicuramente spazio per Simeone e, viste le assenze dei titolari. ...Il Napoli affronta il Monza oggi alle 18:30 al Maradona per la 18esima giornata di Serie A. Partenopei in emergenza: out Osimhen, Politano, Lobotka e Napoli. Monza senza Pablo Marì. Diretta TV e ...Nando Orsi, ex portiere che ha giocato con la Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul Napoli.