Rapina con Ferimento al Conad di Via Milano | Quattro Malviventi Mettono a Segno la Rapina

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Teramo -individui con il volto celato da passamontagna hanno colpito nel tentativo dire il supermercatodi via. Armato di coltello, uno deiha minacciato il titolare del negozio, innescando una breve ma intensa colluttazione che ha portato il proprietario a finire in ospedale. Itori hanno costretto il titolare ad aprire la cassaforte, portando via l'incasso della giornata. Successivamente, sono fuggiti a bordo dell'auto del proprietario, facendo perdere le loro tracce nel buio della notte. L'uomo ferito è stato trasportato all'Ospedale di Giulianova, dove è stato valutato con una prognosi di guarigione entro 30 giorni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, della ...

...ancora una volta il ladro interpretato da Alonso questa volta alle preseun altro colpo e... Cameron, Damien, Roi e Bruce ) si trovano a Parigi per tentare unaimpossibile dal valore ...nella farmacia di viale Sant'Ambrogio nel pomeriggio del 29 dicembre. Un uomo incappucciato ... Il rapinatore sarebbe riuscito a fuggirecirca duemila euro.Il fatto è avvenuto ieri nella rivendita di via XX Settembre al civico 36. I rapinatori erano due, entrambi col volto coperto ...Furto in casa Grealish, al momento dell'effrazione il giocatore era in campo mentre la sua famiglia lo seguiva in tv proprio dall'abitazione.