Ranieri all' 83' | la Fiorentina batte il Torino 1-0

(Di venerdì 29 dicembre 2023) I viola chiudono il 2023 con un successo casalingo molto importante per la classifica. FIRENZE - Una rete dinei minuti finali della partita decide unaassai equilibrata, che manda in paradiso i gigliati e ricaccia indietro gli ospiti. Un gol quello del numero 16 viola che

... si perdesul gol Zapata 6: partita di rara generosità. Lo si vede indifferentemente a lottare con Milenkovic e a correre sulla fascia. Poco pericoloso, ma va premiato per l'impegno. ......trova il gol del 1 - 0 conche di testa buca il numero 1 granata su cross di Kayode . I granata ci provano ma al Franchi passa la squadra di Italiano : Juric arresta la sua rincorsa'...La Fiorentina vince 1 a 0 contro il Torino grazie al gol di Ranieri all' '83 e conquista il terzo posto in classifica insieme al Milan. Nonostante sia la squadra di Juric ad aggredire di più la ...Gara finita in parità tra Napoli e Monza . Il Napoli ci prova ma non segna. Il Monza sbaglia un calcio di rigore. Nervosismo a fine partita.