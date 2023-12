Rai3 inaugura il nuovo anno con Giorgio Gaber

(Di venerdì 29 dicembre 2023)accoglie ilcon. Lunedì 1 gennaio, in prima serata, spazio al docufilm Io, noi e, scritto e diretto da Riccardo Milani. Girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi della vita di, è un viaggio che attraversa tutte le fasi della sua carriera artistica: dai primissimi esordi nei locali di Milano al rock con Adriano Celentano, dal sodalizio artistico e personale con l’amico Jannacci agli iconici duetti con Mina e alle canzoni con Maria Monti. Dagli anni della popolarità televisiva al teatro, con l’invenzione, insieme a Sandro Luporini, del Teatro Canzone, piena espressione del suo impegno politico e culturale. Sullo sfondo, come locus amoenus che ...

Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi nel 2021l'esposizione I pittori della luce . La vera novità è una tela inedita di Rutilio Manetti , ...55 suLa clip è a fini promozionali ...... da attivare solo in caso di bisogno Insomma anno dopo anno si rinnova questa meravigliosa tradizione, chele feste natalizie anche nella nostra Soap, sempre in onda sualle 20.50. Un ...Rai3 accoglie il nuovo anno con Giorgio Gaber ... se da una parte chiude le celebrazioni per il ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber, dall’altra inaugura la stagione televisiva del 2024, e ...Rai3 accoglie il nuovo anno con Giorgio Gaber. Lunedì 1 gennaio, in prima serata, spazio al docufilm Io, noi e Gaber, scritto e diretto da Riccardo Milani. Girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi ...