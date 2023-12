Rai3 inaugura il nuovo anno con Giorgio Gaber

(Di venerdì 29 dicembre 2023)accoglie ilcon. Lunedì 1 gennaio, in prima serata, spazio al docufilm Io, noi e, scritto e diretto da Riccardo Milani. Girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi della vita di, è un viaggio che attraversa tutte le fasi della sua carriera artistica: dai primissimi esordi nei locali di Milano al rock con Adriano Celentano, dal sodalizio artistico e personale con l’amico Jannacci agli iconici duetti con Mina e alle canzoni con Maria Monti. Dagli anni della popolarità televisiva al teatro, con l’invenzione, insieme a Sandro Luporini, del Teatro Canzone, piena espressione del suo impegno politico e culturale. Sullo sfondo, come locus amoenus che ...

L'evento televisivo del 1° gennaio ha un duplice significato: se da una parte chiude le celebrazioni per il ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber, dall'altra la stagione televisiva del ... (mi-lorenteggio.com) Milano, 30 dicembre 2023 – Il viaggio al cinema di "Io Noi e Gaber" è stato bellissimo. Un'avventura che è partita dall'idea di dire "grazie" a Gaber, e che giorno dopo giorno ha ... Dopo il trionfo alla Festa del Cinema, Io, Noi e Gaber, arriva in tv lunedì 1 gennaio in prima serata alle 21.20 su Rai 3