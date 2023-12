Rai | variazioni programmi tv di domani

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI 1 Nessuna variazione RAI 2 06:00 Piloti (anziché Zio Gianni) 15:30 (anziché 17:05) Telefilm Heartland: “Emarginati”1a Visione Rai 16:50 (anziché 18:10) TG2 L.I.S. – Meteo 2 17:00 Camera dei Deputati: Dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge S. 926 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. A cura di Rai Parlamento 18:55 Telefilm Castle: “Storia di Swan” e “Dopo cena” 20:30 TG2 20:30 23:15 Il meglio di Raiduo con Ale&Franz – Meteo 2 00:45 A Tutto Campo 01:50 Appuntamento al cinema 01:55 RaiNews24 (Il TV Movie “Feliz Navidad” delle ore 15:30, il programma “I mestieri di Mirko” previsto alle ore 17:50, la rubrica TG Sport Sera delle ore 18:35 e il programma I ...

Rispetto ai corrispondenti dati del 2022, si osserva un calo più intenso per la(150 mila ... Per Discovery e Comcast/Sky non si osservanodi rilievo....( meno150 mila spettatori al giorno) rispetto a Mediaset ( - 40 mila spettatori); La7 mostra una flessione di 60 mila ascolti giornalieri. Per Discovery e Comcast/Sky non si osservano...Canone RAI 2024: possibili cambiamenti, stabilità nel Canone RAI speciale. Ecco le novità sui metodi di pagamento con bollettini e scadenze.Secondo i dati Agcom, nella fascia "intero giorno" Discovery, la rete di Nove, doppia gli ascolti televisivi di La7 ...