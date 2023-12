Rai | in onda questa sera il film “La seconda chance” 

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ilcon Max Giusti Famiglie in crisi? Serve un pizzico di magia, che sotto le feste ci sta sempre bene: venerdì 29 dicembre alle 21.30 in prima visione assoluta su Rai 1 va in“La secchance”. Max e Anna sono genitori di due gemelli, adolescenti e in piena fase di ribellione. Dopo la festa del diciottesimo compleanno dei ragazzi, che ha prodotto una catastrofe, la coppia si sorprende a rimpiangere il tempo in cui i due figli erano appena nati. Complici un paio di candele magiche, il giorno dopo si ritrovano con due neonati dentro casa: è, per tutti, la secchance. La regia è di Umberto Carteni; nel cast Max Giusti, Gabriella Pession, Maurizio Mattioli nelle vesti del nonno saggio e una serie di formidabili e giovanissimi attori che interpretano i gemelli dalla più tenera infanzia alla più scontrosa ...

