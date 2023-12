Raffa non fa rumore su Disney+

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 29 dicembre 2023)ella Carrà (Us, foto di Giovanni Liverani) Dall’agiografia non se ne esce. Del resto ormai si decantano cantanti con due anni di carriera, figuriamoci se si osa sovvertire alla ‘regola’ conella Carrà, lei che icona lo è per davvero.ha scelto di raccontare la diva del Tuca Tuca con una docuserie in tre puntate e un grande sforzo di mezzi. L’approccio è quello didascalico che non fa troppo. Si ripercorre la storia diella Carrà in maniera cronologica, forse un po’ pigra ma sicuramente funzionale a tratteggiare una linea continua nella vita dell’artista dando immediata comprensione allo spettatore. Il buon lavoro di ricerca di contributi di repertorio (non solo immagini ma anche ritagli di giornale) è affiancato dalle testimonianze, non sempre ...