Rafael Nadal gioca anche il doppio a Brisbane | scelto il compagno di coppia

(Di venerdì 29 dicembre 2023)si appresta a fare il proprio ritorno in campo dopo un anno di inattività agonistica. Il fuoriclasse spagnolo parteciperà al torneo ATP 250 di, ma la novità dell’ultima ora è che non giocherà soltanto in singolare. L’ex numero 1 al mondo ha infatti deciso di partecipareal torneo disul cemento della località australiana, tra la grande incertezza riguardante la sua condizione fisica e la grande curiosità riguardo al rientro di uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi.hail connazionale Marc Lopez come suodi. Si tratta dell’ex numero 3 al mondo di questa specialità e membro del team del mancino di Manacor dal 2021,se si ...

Si tratta infatti di, che partirà dall'ATP 250 di Brisbane per dare linfa a un rientro il cui culmine sarà all' Australian Open , dove ha giocato quella che resta la sua ultima partita ...Adesso l'obbiettivo perè trovare la condizione migliore, e le sensazioni di gioco smarrite in questi mesi ai box. 'Ho fatto questo per quasi tutta la mia vita: è chiaro che mi siano ...L'altoatesino può sognare davvero in grande. Nella griglia prima di Medvedev, poco dopo i primi due al mondo. Grande attesa per Rafa ...Inizia dall’ATP 250 in Australia l’ultimo anno di carriera di Rafa Nadal, che vorrebbe il 15° Roland Garros e l’oro olimpico ...