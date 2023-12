Radonjic | dubbi sul futuro | via dal Torino E il Monza…

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ildi Nemanjadovrebbe essere lontano dal, per i granata la sua avventura è finita da tempo con Juric a tenerlo sempre in panchina Ildi Nemanjadovrebbe essere lontano dal, per i granata la sua avventura è finita da tempo con Juric a tenerlo sempre in panchina. In questo senso il club l’ha proposto al Monza, ma il suo carattere fin troppo gestibile che ne soffoca la cifra tecnica è arrivato fino sulla scrivani del Dottor Galliani. Dunque c’è molta incertezza, anche se ilsicuramente vuole liberarsene a gennaio. Lo scrive Tuttosport.