“Racconta lo sport” | la Biblioteca Sportiva lancia un concorso letterario per i ragazzi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Seriate. Unper avvicinare i giovani alla scrittura e alla narrazioneiva, organizzato dalladelloNerio Marabini. Si chiama “lo” ed è rivolto ache non abbiano ancora compiuto il 19° anno di età al 31 gennaio 2024, data in cui è fissata la scadenza per la consegna. Il tema del contest è “Il mio campione preferito”: i brani (uno per ogni partecipante) dovranno essere inediti e scritti in formato .doc o .rtf e inviati via posta elettronica all’indirizzo info@iva.com, con una lunghezza compresa tra 3000 e 5000 battute spazi inclusi. Le opere giudicate idonee a partecipare verranno sottoposte a una giuria di 5 persone (nominate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione ...