Questa è la top 10 dei migliori profumi da uomo di sempre

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Le dinamiche che trasformano un profumo in un grande successo sonomisteriose. Nessuno può avere la sfera di cristallo, nessuno può capire a priori quali fragranze entreranno a far parte della ristretta cerchia deida, conquistando il cuore delle persone ed entrando in modo stabile nelle loro case. Ma per provare a capire come i classici evergreen della profumeria maschile sono nati bisogna fare un passo indietro e capire come si arriva alla creazione di un profumo. Il naso, creatore pratico e filosofico scelto dalle case di moda, studia una fragranza mescolando come un alchimista una serie di essenze. Vaniglia, agrumi, ambra, legni. Obiettivo: fare in modo che una volta amalgamate assieme possano dare un risultato piacevole, nuovo e interessante, capace di raccontare qualcosa. L’idea della ...