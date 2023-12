Quelli che…la scuola nel 2023

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Un anno al veleno. Questo è stato ilper la. Dati sconcertanti, episodi di violenza crescente, manifestazioni con immagini raccapriccianti, occupazioni e scontri, sentenze, prese di posizione strampalate, fondi sprecati, annunci e ritrattazioni. Anche per illanon si è fatta mancare nulla e a guardarsi indietro è facile redigere un campionario da galleria degli orrori. Tra tutto, l’elemento di stabilità è stata la guida politica del ministro Giuseppe Valditara che non è cambiata e ha ripristinato, dopo gli anni del Covid, l’esame di stato che ha segnato il superamento formale della pandemia. Certo è che da gennaio a dicembre dichiarazioni, tweet – o “x” come si dice ora - e annunci sono stati così tanti che hanno soddisfatto – ironicamente - ogni palato: è molto il materiale prodotto da chi ha ...

Sperar nuocevostra scuola è inadeguata, me ne torno in Finlandia, li sì;Dante è il fondatore del pensiero di destra in Italia (ministro Gennaro Sangiuliano, 14 gennaio ......delle Entrate a contribuentiavevano presentato... Si tratta in genere di personehanno perso il lavoroquest'anno ... ammontano invece a 439 milionirelativi ad altre imposte (...