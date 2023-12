Quattordicenne sfugge agli abusi del padre grazie al gesto del ‘signal for help’

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Era con ilper strada quando ha fatto ildelforper scappare din famiglia. È successo a Prato, dove una, che stava passeggiando con il genitore il giorno di Natale, ha deciso di chiedere aiuto a una pattuglia di polizia utilizzando il segno adottato internazionalmente dalle vittime di violenza. La richiesta di aiuto è partita quando l’uomo ha iniziato a inveire contro sua figlia per strada, comportamento che ha spinto la pattuglia ad avvicinarsi ai due: vedendo le forze dell’ordine venire verso di lei, laha quindi deciso di fare con le mani ildi aiuto delle vittime che non possono chiamare i soccorsi a voce. Il signal for help, introdotto per la prima volta ...