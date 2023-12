Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi | 29 dicembre 2023

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Questa sera, venerdì 29, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il talk show con alla barra del timone Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero non si ferma, e anche, 29, sarà sempre su Rete 4 per approfondire i fatti di cronaca nera. Questa sera, nell’ultima puntata dell’anno, si ricapitolano le vicende più importanti che hanno caratterizzato l’anno, soprattutto i femminicidi di Pierina Paganelli e ...

Via Poma (Us) “Nel 1990 mia sorella è stata abusata dall’avvocato Francesco Caracciolo di Sarno”. La trasmissione “ Quarto Grado ”, in onda questa ... (davidemaggio)

Il tema è ovviamente il Bologna di Thiago Motta, in questo momento alposto in campionato, ... " È un giocatore dai mezzi tecnici eccezionali, ci colpì da subito per le giocate che era in...Grazie al nuovo centro medico gestito da Save the Children, che è indi sostenere fino a tre ... Nel luglio di quest'anno, circa undelle scuole del Burkina Faso sono state costrette a ...I film di stasera in tv, i programmi e le serie di oggi. Il film La Seconda Chance su Rai 1, il concerto de Il Volo su Canale 5, ma anche La Casa di Carta: Berlino su Netflix ...Intervista ad Elena Cecchettin, la sorella di Giulia uccisa dall’ex fidanzato, nel programma Quarto Grado: “Lui aveva capito che minacciando di farsi del male l’avrebbe tenuta con sè. La controllava ...