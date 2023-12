Quanto ha raccolto Netflix | in un anno | dalla distribuzione della pubblicità

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) A inizio novembre,ha “festeggiato” il primo compledei suoi nuovi piani di abbonamento: quelli con e quelli senza. L’utente, infatti, ha potuto scegliere se proseguire nella visione attraverso il pacchetto standard, oppure pagare qualche euro in più per evitare che la visione di film e serie tv sulla piattaforme OTT fosse “sospesa”presenza di spot. Una strategia per ottimizzare gli introiti economici, attraverso un carburante (quello) in grado di far aumentare gli introiti. Ma come sono andati questi primi dodici mesi? LEGGI ANCHE > Anche su Amazon Prime Video arriva laProprio nei giorni in cui anche Amazon Prime Video ha annunciato che, negli Stati Uniti, dal 29 gennaio sbarcherà la ...