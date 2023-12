Quando torna Sofia Goggia? Programma prossime gare | date | orari | tv

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023)ha chiuso l’anno solare da leader delle classifiche di superG e discesa libera in Coppa del Mondo. La fuoriclasse bergamasca ha vinto il superG di St. Moritz, ma non è ancora riuscita a imporsi in discesa libera (seconda nella località svizzera). L’azzurra èta a cimentarsi con continuità in gigante e si sta confermando con frequenza in top-10, a dimostrazione di una competitività ritrovata anche in questa specialità.tornerà in gara? L’appuntamento è per il giorno dell’Epifania: sabato 6 gennaio la vedremo all’opera nel gigante di Kranjska Gora (Slovenia), dove cercherà di confermarsi in top-10 tra le porte larghe. Bisognerà poi aspettare la settimana successiva per riabbracciare l’amata velocità: appuntamento dal 12 al 14 gennaio ad ...