Quando torna Federica Brignone? Programma prossime gare | date | orari | tv

(Di venerdì 29 dicembre 2023)ha chiuso l’anno solare da leader della classifica di gigante in Coppa del Mondo, forte soprattutto delle due vittorie ottenute a Tremblant e del secondo posto di Lienz. La valdostana ha vinto anche il superG della Val d’Isere, confermando uno stato di forma davvero stellare. L’azzurra occupa il secondo posto in classifica generale alle spalle di Mikaela Shiffrin e ora guarda con ottimismo al 2024, durante il quale cercherà di confermarsi ai vertici.tornerà in gara? L’appuntamento è per il giorno dell’Epifania: sabato 6 gennaio la vedremo all’opera nel gigante di Kranjska Gora (Slovenia), dove sarà chiamata a difendere il pettorale rosso. Il giorno successivo è inuno slalom in terra balcanica, vedremo se prenderà parte all’evento ...