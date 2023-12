Quando arriveranno i primi pagamenti dell’Assegno di Inclusione? Ecco le date ufficiali

Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il 1° gennaio l’Assegno disostituirà il Reddito di Cittadinanza ma? I percettori di RdC temono di rimanere senza sussidi economici per uno o due mesi. La possibilità è reale oppure i versamenti della nuova misuragià a gennaio 2024? La risposta non è uguale per tutti.deidi(Informazioneoggi.it)L’Assegno diè la misura di supporto economico che da gennaio prenderà il posto del Reddito di Cittadinanza. Potranno ottenerla le famiglie con un minore, un invalido, un over 60 e i nuclei che versano in condizioni svantaggiose e sono a carico dei servizi sociali. Per poter ottenere l’importo ...