Quale futuro per Andare El Idolo?

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Andrade Elè stato uno dei partecipanti più over ed in lizza per la vittoria del Continental Classic, ed alle soglie del 2024, ci si chiede se rimarrà nella federazione. Il suo contatto con la compagnia terminerà proprio nel 2024, e c’è la sensazione che si stia preparando a tornare in WWE. Elè apparso durante lo show della CMLL dell’8 dicembre, confermando che sarebbe tornato nella compagnia messicana il 15 dicembre. Inoltre si è venuti a conoscenza che Andrade ha avuto contatti sia con la CMLL che con la AAA. Sicuramente la presenza di Andrade in CMLL ha sollevato interrogativi sul suo, ma molti credono che tornerà a Stamford l’anno prossimo. Secondo Dave Meltzer, il messicano tornerà in WWE non appena il suo contatto termina, ma è aperto ad una eventuale offerta di Tony Khan, e se si rivelasse migliore ...