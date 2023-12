Qual è davvero il destino di Domenica In?

Forse, in un’era tecnologica, qualcuno potrebbe pensare che il sistema binario, on-off, oltre che per i computer possa funzionare anche per le donne ... (iodonna)

Se non fosse stato per il "caso Morgan", la 17esima edizione del talent sarebbe trascorsa nell'indifferenza generale. Avete mai sentito parlare dei ... (movieplayer)

Anni ’80, capelli cotonati e glitter. Su ItaliaUno irrompe la serie ispirata ai cartoni animati Kiss Me Licia . Per spiegarla alla Gen Z, ... (ilfattoquotidiano)

... o non morire d'amore ma non si può fare, volevo farlo'. Antonacci prosegue poi: 'Quando ... Quando si innescano queste dinamicheè la naturale reazione Spostarsi verso il confine di un ...... una dellepoche per cui valga la pena combattere in ogni senso. Se le onorevoli indignate ... Sono certo che se chiedessimo loro in privatoè il centro della loro vita risponderebbero "...Il direttore dell'intrattenimento Daytime Angelo Mellone rilascia un'intervista in cui parla del futuro dello storico contenitore domenicale di Rai1. E si scatena il putiferio ...