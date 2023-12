Pure Madrid chiude col nucleare | solo in Italia resta l’illusione

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Mercoledì scorso in Spagna il Consiglio dei ministri ha deciso: il Paese abbandonerà ilentro il 2035. Dopo la Germania che ha spento i suoi ultimi reattori ad aprile di quest’anno, un altro grande Stato europeo decide di rinunciare alla tecnologia che il governono vorrebbe invece introdurre. Così l’esecutivo guidato dal premier socialista Pedro Sànchez ha approvato il settimo piano generale per i rifiuti radioattivi, che stabilisce la tabella di marcia per il trattamento dei residui pericolosi provenienti dalle centrali nucleari. Proprio questo piano, la cui approvazione arriva con otto anni di ritardo, è un passo indispensabile affinché la Spagna possa intraprendere la chiusura ordinata delle cinque centrali che ha ancora attive, che inizierà nel 2027 e sarà completata nel 2035. La Spagna dice addio al: il ...

