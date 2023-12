Prove di fuga a Marassi | contro il Genoa l’Inter chiude il 2023 e vuole laurearsi campione d’inverno

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 dicembre 2023)re unmolto positivo in bellezza, prendersi il titolo di, puntare quota 50 in vista dell’epifania. E soprattutto, trovare il massimo vantaggio stagionale in attesa di Juventus-Roma:prova a fuggire, lo fa nel venerdì che anticipa San Silvestro e i buoni propositi per l’anno nuovo sono quelli di vincere il ventesimo scudetto. Ma per la seconda stella bisogna correre e ritrovare un po’ di brillantezza, quella mancata col Lecce in una vittoria, va detto, di sofferenza. E la posta in gioco si alza, se possibile, con la trasferta in casa di unin ottima forma e soprattutto ben indirizzato in chiave salvezza: la squadra di Gilardino gioca un calcio di personalità e in casa non si fa mettere sotto, visto che nelle ultime quattro sono arrivate due ...