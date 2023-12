Prosecco | il vino IG è IG anche in ideogrammi cinesi

Leggi su italiasera

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ilvince in Cina contro l’Australia. La cinese Beijing High Court (BHC) ha respinto, dopo due gradi di giudizio, il ricorso presentato dall’Australian wine and grape Inc. Ha stabilito che il marchiocostituisce una IG (Indicazione Geografica)nella translitterazione cinese “PU LUO SAI KE”. Pu essere indicato esclusivamente per identificare ilitaliano in questione. Questo quanto reso noto dal Consorzio di tutela delDoc che da tanto lavora per proteggerela Denominazione in Estremo Oriente. “Non possiamo che essere contenti del risultato” ha detto il presidente del Consorzio, Stefano Zanette, sottolineando che “la Cina, uno dei Paesi più popolosi al mondo, ha nuovamente riconosciuto che il termineindica in maniera ...