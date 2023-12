Pronto soccorso in tilt da Torino a Roma | è emergenza tra influenza | Covid e ferie “Giorni di attesa per un posto letto e ambulanze in coda”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) In Lombardia centinaia di pazienti sono bloccati in, allettati, inche si liberi un. A, giovedì, una ambulanza su due era infuori dagli ospedali. Alle Molinette dimancavano perfino le barelle. Mentre nel Ferrarese ierano totalmente congestionati, una situazione simile a quella di altri reparti di-urgenza in Emilia-gna. Il piccole e la recrudescenza del, uniti alledei medici di base e dei dottori che prestano servizio negli ospedali sta mandando indi mezza ...

Incidente intorno alle 12.30 lungo la strada che sale a Galbiate Una 48enne trasportata al. Sul posto anche i Vigili del Fuoco PESCATE - Incidente intorno alle 12.30 di oggi, venerdì 29 dicembre , in via Belvedere a Pescate , la strada che sale verso l'abitato di Galbiate. I ...ROMA - A Milano i problemi psichici sono in aumento tra i ragazzi. Se prima del Covid la media dell'arrivo inper atti riconducibili a disagio psichico o a disturbi psicologici era di un ragazzo a settimana adesso si arriva anche a 4/5 casi al giorno. Per arginare questa emergenza, nelle ..."Boscotrecase è un episodio pompato da chi è abituato a fare sciacallaggio. Il pronto soccorso a Boscotrecase non c'era da tre anni e c'è il pronto soccorso a Castellammare di Stabia e all'Ospedale ...