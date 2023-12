Presentato il terzo rapporto sul nomadismo digitale in Italia

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) ROMA – L’Associazionena Nomadi Digitali e WindTre presentano ilsulin, lo studio realizzato con l’obiettivo di esplorare come i nomadi digitali possano contribuire concretamente al rilancio e allo sviluppo economico e sociale del nostro Paese.e smart working possono diventare leve per migliorare la vita delle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: WindTre Business: nuovi servizi per la digitalizzazione di imprese e Pa Wi-Fi Calling per i clienti WindTre WindTre main sponsor dell’edizione 2023 di VisionAlps WindTre e il Comune di Giarre insieme nel percorso per la Smart City WindTre Business e Psa ...