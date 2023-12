Preoccupazione per Heidi Baci | come sta l’ex gieffina

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 29 dicembre 2023)senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF,per: le dichiarazioni delvolto del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sulle sue condizioni, APPRENSIONE PER LE CONDIZIONI DELVOLTO DEL GF- Una nuova ondata di Covid, mista all’influenza stagionale, sta attanagliando l’Italia intera. E nemmeno i vip, considerati da molti telespettatori al di sopra di tutto ciò, ne sono immuni. La prova è data dall’ultimo Tweet ...