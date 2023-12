Premio S Michele | incontro di fine anno ad Anacapri Vacca | Aver fede | nonostante tutto La Bellezza non muore

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Anche quest’l’did’, iniziato nel 1972 ad, si svolgerà con l’originale formula della contemporanea, personale lettura di un testo, in qualsiasi parte del mondo si sia. Secondo la tradizione, l’, organizzato dalCapri-S., si svolgerà sabato 30 dicembre 2023, alle ore 19. Il testo, scritto da Raffaele, ideatore dell’, è intitolato “Sul finire del 2023”, e sarà disponibile sul sito www.caprisan.it. In allegato il testo dell’sul finire del 2023 Sta per passare un altro, composto da un’ordinata serie di giorni che sono venuti e sono scomparsi, durante i quali si ...