Prato | 14enne a passeggio col padre fa il gesto d’aiuto | salvata dagli abusi il giorno di Natale

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sarebbe stata costantemente maltrattata dal, con il quale viveva. E pur esprimendosi a fatica in italiano, è riuscita comunque ad avvertire gli esponenti delle forze dell’ordine utilizzando il “signal for help”, ildelle vittime di violenza. Protagonista della vicenda che arriva daè una ragazza di 14 anni di origini straniere, per un episodio che si è per il momento concluso con la denuncia del genitore per maltrattamenti (in attesa di ulteriori sviluppi, visto che la procura ha avviato l’indagine). Secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, tutto è iniziato nelle scorse ore, partendo da una semplice passeggiata. La giovanissima stava passeggiando con ilper le vie della città toscana, quando l’uomo avrebbe iniziato a dare in escandescenze e ad aggredirla verbalmente. Un’aggressione ...

