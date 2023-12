Posillipo | in auto con la droga nascosta in lattine di coca cola

(Di venerdì 29 dicembre 2023): incon lanelledi. Arrestato dalla Polizia un 41enne Nel primo pomeriggio di mercoledì, gli agenti del Commissariato, durante i servizi all’uopo predisposti, in via Petrarca hanno controllato un uomo a bordo di un’, che alla loro vista ha tentato di eludere il controllo con una manovra azzardata e, sin da subito, ha mostrato segni di insofferenza, difatti, i poliziotti, insospettiti anche da un forte odore di sostanza stupefacente, hanno immediatamente perquisito il veicolo rinvenendo all’interno di alcunedie nel pannello sinistro del bagagliaio, 2 panetti ed un frammento di hashish del peso ...

